«Били вдвоем, пока дети смотрели»: таксистку оттаскали за волосы и избили после отказа от оплаты

В Приморском крае произошел вопиющий инцидент с жестоким нападением на таксистку, которая всего лишь потребовала оплаты поездки и компенсации за испорченный салон автомобиля. Об этом пишет РЕН ТВ.

Вечером в пятницу, 26 декабря, женщина по имени Ксения приняла заказ от компании, но, следуя правилам, отказалась везти больше четырех пассажиров. В салон же просились все восемь. В итоге в машину сели пьяная женщина с тремя детьми.

Конфликт начался по прибытии на место, когда таксистка не дождалась оплаты и заметила, что дети пассажирки устроили в салоне беспорядок. Ксения отказалась продолжать движение и вежливо попросила компенсировать предстоящую химчистку автомобиля. В ответ пьяная женщина выскочила из машины и попыталась скрыться.

Когда таксистка бросилась за ней, ситуация резко обострилась: к месту событий подоспел мужчина — приятель пассажирки, который ехал следом в другом такси. Именно он, по словам пострадавшей, начал расправу, схватив ее за волосы и потащив по улице.

«Мужчина таскал меня за волосы по улице, потом налетела она и принялась бить кулаками. Он удерживал меня, а женщина била по лицу, по телу, по голове. Потом он понял, что заходит далеко, и стал отпускать, у меня уже на тот момент было затуманенное сознание. Я упала на землю, и она сломала мне нос. Потом продолжились многочисленные удары», — вспоминает Ксения.

После этого нападавшие оставили окровавленную жертву избиения на улице и скрылись.

Вызванные медики и полиция констатировали у таксистки перелом носа, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы и гематомы. Сейчас Ксения вынуждена носить шейный бандаж и готовится к дальнейшим обследованиям, а правоохранительные органы устанавливают личности и разыскивают агрессивных пассажиров.

