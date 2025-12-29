Суд оправдал участников жестокого избиения депутата Госдумы

Суд Промышленного района Самары вынес резонансный вердикт по делу об избиении депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя, полностью оправдав одного фигуранта и существенно смягчив обвинения двум другим. Об этом пишет ТАСС.

Вместо первоначально предъявленного им покушения на убийство, суд признал вину только в причинении легкого и среднего вреда здоровью. Приговор, оглашенный судьей Татьяной Керосировой, завершил громкую историю, в которой изначальные обвинения выглядели непропорциональными характеру инцидента.

Конфликт произошел 18 июля 2024 года, когда трое мужчин, поссорившись с местными жителями, вступили в драку. Попытавшегося вмешаться депутата Матвеева и его водителя они избили с применением палок и камней, после чего народному избраннику потребовалась медицинская помощь. Следствие, первоначально возбудившее дело о хулиганстве, позже по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировало его на гораздо более тяжелую статью — покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

Однако судебное следствие не подтвердило у обвиняемых умысла на убийство. Двое фигурантов лишь частично признали вину, подтвердив факт нанесения побоев, но отрицая намерение лишить кого-либо жизни.

Итоговое решение суда оказалось радикально мягче запрошенного прокуратурой, которая требовала для двоих взрослых фигурантов 11 и 9,5 лет колонии строгого режима. Вместо этого суд оправдал Мурода Мусурова по основному обвинению. Действия Некруза Бохирова были переквалифицированы на причинение легкого вреда здоровью, а несовершеннолетнего фигуранта — на причинение вреда здоровью средней тяжести. Назначенное им наказание — 2 года 10 месяцев колонии-поселения и 10 месяцев исправительных работ соответственно — было признано отбытым в ходе нахождения под стражей, а сроки давности по этим статьям истекли.

В результате все трое были освобождены прямо в зале суда. Гражданские иски Матвеева и его водителя были удовлетворены лишь частично: им присудили компенсацию морального и материального ущерба в размере 50 и 85 тысяч рублей соответственно.

