Билл Гейтс хочет вложиться в развитие стран Африки
Билл Гейтс рассказал, как распорядится своим состоянием
Фото: [flickr.com]
Американский предприниматель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс планирует потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки.
В течение 20 лет через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation он хочет тратить деньги на благотворительность.
Большая часть средств будет потрачена на то, чтобы справиться с вызовами в Африке.
Слова миллиардера приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда.
Главная цель благотворительности — развитие системы здравоохранения и благосостояния африканских народов.
Ранее сообщалось о том, что сенатор Пушков оценил стоимость финансовой зависимости от «безумного вакцинатора» Билла Гейтса.