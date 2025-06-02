Американский предприниматель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс планирует потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки.

В течение 20 лет через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation он хочет тратить деньги на благотворительность.

Большая часть средств будет потрачена на то, чтобы справиться с вызовами в Африке.

Слова миллиардера приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда.

Главная цель благотворительности — развитие системы здравоохранения и благосостояния африканских народов.

Ранее сообщалось о том, что сенатор Пушков оценил стоимость финансовой зависимости от «безумного вакцинатора» Билла Гейтса.