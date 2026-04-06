Вокзал — место встреч, расставаний и томительного ожидания. Но для многих поколений россиян символом самого преданного и мучительного ожидания стал четвероногий герой повести Гавриила Троепольского. Как пишет REGIONS , жители Павловского Посада выступили с инициативой установить в центре привокзальной площади памятник собаке из фильма «Белый Бим Черное ухо».

Как поясняют сами горожане, это не просто дань уважения классике кинематографа. История Бима — лирическая и пронзительная повесть о преданности, которая не знает границ, и о потере, которую невозможно восполнить. Бим, потерявший любимого хозяина, стал своеобразным нравственным рентгеном для всех, кто встречался на его пути. Его образ, по словам павловопосадцев, работает как зеркало: в одних людях он проявляет благородство, способность сострадать и любить, а в других — обнажает мелочную подлость и душевную низость.

Горожане напоминают: Павловский Посад всегда славился душевностью и верностью традициям. Установка такого памятника именно на вокзале — в месте, где ежедневно проходят тысячи людей, — станет напоминанием о самом главном. Люди часто пробегают мимо друг друга, погруженные в свои заботы и гаджеты. Фигура Бима, замершего в ожидании хозяина, заставит хотя бы на секунду остановиться. Это, подчеркивают инициаторы, памятник не только собаке, это памятник Человечности. Вокзал должен стать местом, где пробуждаются лучшие качества души.

Инициатива жителей нашла горячий отклик у дочери Вячеслава Васильевича — Анны Тихоновой, которая сегодня продолжает дело отца, защищая тех, кто не может постоять за себя сам. Анна Вячеславовна, активно занимающаяся зоозащитой и организующая новый фестиваль «Белый Бим», полностью поддержала павловопосадцев. Более того, она заявила, что поддержала бы такой проект по всей России. По ее мнению, чем больше будет памятников беззащитным животным, тем больше внимания люди обратят на проблемы братьев меньших.

По замыслу, монумент должен стать не просто украшением города, а важным шагом в воспитании ответственности и доброты. Предполагается, что памятник выполнят в натуральную величину, создавая эффект присутствия. Уставший путник или житель города, присевший рядом на скамью, невольно почувствует ту самую связь с братьями меньшими, которая делает человека человеком. Бим, как надеются жители, станет хранителем вокзала, символом того, что верность всегда должна быть вознаграждена, а сердце — оставаться открытым. С предложением павловопосадцы планируют обратиться в администрацию городского округа.

