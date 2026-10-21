Дым в квартиру? Юрист Остапенко объяснил, как взыскать компенсацию с курящего соседа

Взыскать компенсацию морального вреда с курящего в квартире соседа поможет гражданский иск в районный суд по месту жительства. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Ярослав Остапенко. По его словам, для победы потребуются свидетельские показания, переписка или акты осмотра.

Остапенко отметил, что за курение в собственной квартире или на балконе штраф не предусмотрен. Однако если дым поступает в жилье соседей, они вправе обратиться в суд с требованием прекратить это и взыскать компенсацию морального вреда. Если же сосед курит в подъезде, лифте или на лестничной площадке, нужно подать заявление в полицию, приложив фото или видео. За такое нарушение грозит штраф от ₽500 до ₽1500 по статье 6.24 КоАП РФ.

Юрист подчеркнул, что отсутствие прямых санитарных запретов на курение внутри частной собственности не лишает граждан права на чистый воздух в собственных комнатах. Он привёл пример из практики Верховного суда: мужчина пожаловался, что дым от курящего на лоджии соседа снизу затягивает в его квартиру, и просил ₽250 тыс. Верховный суд указал, что последствия курения не должны распространяться за пределы жилья курильщика и причинять неудобства окружающим, взыскав ₽5 тыс. компенсации. По словам Остапенко, это прецедентное решение значительно облегчает защиту прав жильцов многоквартирных домов, страдающих от пассивного курения по вине безответственных владельцев смежной недвижимости.