Биограф Лауни раскрыл шокирующие факты о принце Эндрю в Таиланде

Выплыли на свет шокирующие детали визитов британского принца Эндрю в Таиланд в начале 2000-х годов. Об этом сообщило издание Daily Mail, публикуя отрывки из новой биографии Эндрю, написанной Эндрю Лауни и получившей название «Заслуженный: Возвышение и падение дома Йорков».

В 2000 году сын королевы Елизаветы II проводил отпуск на курорте Amanpuri на Пхукете, который считается одним из самых фешенебельных отелей в Азии. В этот период он был запечатлен на фотографиях на яхте в компании дам, одетых весьма откровенно.

По данным источника, в той же поездке принц посетил злачные места в районе красных фонарей и побывал на вечеринке, где большинство гостей были одеты в стринги, а сам он был облачен в подобие тоги из полотенца.

Шесть лет спустя принц вновь посетил Таиланд, выступая в качестве представителя Елизаветы II на праздновании бриллиантового юбилея короля страны. За время его пребывания в Бангкоке более 40 девушек побывали в его гостиничном номере. По словам корреспондента Reuters, женщины сменяли друг друга практически без перерыва.

Согласно публикациям Daily Beast, в тайских светских кругах циркулировали слухи о том, что Эндрю и еще один высокопоставленный иностранец обменивались женщинами. Инсайдер утверждает, что они якобы отправляли их друг другу на роскошных автомобилях. Он полагает, что это было своего рода проявление власти, завуалированное под знак уважения.

Принц Эндрю на протяжении нескольких лет подвергался обвинениям в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них вылилось в громкий судебный процесс. Иск подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, заявившая, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды принуждали к интимной близости с принцем.

Эндрю грозил вызов в суд, где он был бы обязан предоставить показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре £12 млн. В результате разразившегося скандала принц был временно отстранен от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а впоследствии лишен титулов и званий.

Ранее сообщалось, что тайская любовница соблазнила 13 монахов и получила 350 млн бат в подарок.