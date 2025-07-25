Тайская любовница соблазнила 13 монахов и получила 350 млн батов в подарок

В Таиланде разразился громкий скандал, в центре которого оказались влиятельные представители духовенства. Выяснилось, что известные по всей стране буддийские монахи, включая тех, кто был удостоен наград от короля Рамы X, годами тайно поддерживали интимные отношения с женщиной, известной под псевдонимом Гольф. «Лента.ру» осветила скандальное происшествие, которое глубоко потрясло устои тайского общества.

Началось все с неожиданного события, вызвавшего недоумение среди верующих. 4 июля стало известно о внезапном и тайном отречении от сана Пхра Тепвачирапамока, настоятеля крупного бангкокского храма Ват-Три-Тхотсатеп.

Примечательно, что этот высокопоставленный, уважаемый и состоятельный монах совершил этот шаг не в родной обители, а в скромном храме в провинции Нонгкхай на севере страны. Сразу после отречения Тепвачирапамок покинул страну, скрывшись в Лаосе, и прервал все контакты, даже с близкими родственниками.

Вскоре стало очевидно, что причиной была не смена религиозных убеждений, а поступки настоятеля, далекие от идеалов святости.

Тайские СМИ сообщили, что в отношении настоятеля уже велось расследование по заявлениям других священнослужителей. Речь шла о растрате средств храма.

Последовало обращение в полицию, начались проверки. Следователи изучили банковские операции Тепвачирапамока и обнаружили шокирующие факты. Оказалось, что монах, давший обет безбрачия, на протяжении нескольких лет состоял в связи с женщиной и переводил ей крупные суммы денег.

15 июля полиция арестовала 35-летнюю Вилаван Эмсават, любовницу беглого настоятеля. Выяснилось, что она поддерживала отношения не только с Пхра Тепвачирапамоком, но и с другими монахами. Речь идет о 13 известных монахах и настоятелях монастырей, с которыми женщина спала и жила за счет их пожертвований.

Она утверждает, что все началось в 2013 году со случайного сообщения в мессенджере, которое настоятель храма отправил ей. Завязавшиеся отношения переросли в роман, который обеспечил Эмсават роскошную жизнь.

«Настоятель хорошо обо мне заботился. Он давал мне все, что я просила. Однажды я захотела Mercedes, и он купил его, заплатив 3 млн бат (≈7,2 млн руб.) наличными», — заявила Вилаван Эмсават в интервью программе «Горячие темы».

Следователи полагают, что в случае конфликтов женщина шантажировала своих любовников. За последние три года она получила от них не менее 350 млн бат (926 млн руб.).

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о ядовитых «голубых драконах», подстерегающих на пляжах Таиланда.