Биолог Баранова: новый вирус из Аляски может появиться в России

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала сайту aif.ru , что Аляскапокс может появиться в России из-за зараженных животных, но широкого распространения инфекция не получит.

Новый, а точнее вновь обсуждаемый вирус Alaskapox virus (AKPV), может попасть в Россию. По словам эксперта, он не будет распространяться массово как коронавирус. Локально инфекция может поразить группу людей, но лишь в случае, что их кусало зараженное животное.

«Животные-носители неизвестны. Может, в России этот вирус уже есть или всегда был. Чтобы выяснить, надо образцы собирать, секвенировать, дерево эволюционное строить. Он же не передается от человека к человеку», — уточнила Баранова.

Пока известно, что случаи AKPV были в 2020-м в районе Фейрбанкса на Аляске. Еще один человек подцепил вирус и в последствии умер в Анкоридже: его покусала кошка. Полагают, что хвостатая была заражена от грызунов, укусов или попадания фекалий мышей в еду. Пока это лишь предположения. Также с точностью не торопятся связывать летальный исход и оспу, так как жертва болела раком и могла столкнуться с осложнениями.

Ранее врач предупредил, что от вируса из Аляски еще не придумали препаратов и лечения.