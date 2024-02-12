Иммунолог Волчков предупредил, что от нового вируса из Аляски нет лечения

Новый вирус Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) не лечится, так как методик и препаратов для его устранения не придумали. Об этом URA.RU рассказал руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирус из Аляски, как уточняет эксперт, не новый. Его открыли еще в 2015 году, но он привел к смерти пациента лишь раз, и то, человек страдал от онкологического заболевания. Врачи не уверены, что летальный исход вызвал именно вирус: возможно, дело в осложнениях и серьезной болезни.

AKPV можно заразиться через укус животных. Звери могли получить вирус через фекалии грызунов. Аляскапокс происходит из семейства инфекций, откуда и оспа. В России, как полагает Волчков, этот вирус тоже есть, просто не выходил за пределы северных регионов и не распространен.

«Заболевание легко диагностируемое, но никак не лечится, потому что для таких болезней никто специальных препаратов и прививок не будет придумывать. Создать их возможно, но поскольку больных сейчас нет, эффективность доказать будет невозможно», — сказал Павел Волчков.

«Аляскинская оспа» может навредить людям со слабым иммунитетом и соответствующими заболеваниями. Тревогу можно бить только тогда, когда инфекция мутирует и станет атаковать тех, у кого естественная защита организма в порядке. А пока AKPV очень неприспособленный вирус для жизни в человеческом теле.

Напомним, что обсуждения вируса с Аляски начали после 9 февраля, когда на полуострове Кенай в США умер онкобольной мужчина. Он жил в нецивилизованной зоне и контактировал с бездомной кошкой.

Ранее сообщалось о способах защиты от вирусов на время оттепели.