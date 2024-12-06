Врач Бережанский заявил о риске развития рака у детей из-за аромаингаляторов

Популярные среди детей и подростков аромаингаляторы представляют опасность для здоровья. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доктор медицинских наук и врач Павел Бережанский.

Низкая стоимость аромаингаляторов делают их доступнее для молодых людей, плюс ко всему, им зачастую нравится вкус. Однако врач предупреждает, что это опасно. Состав этих устройств вызывает вопросы.

«Этот вкус вызывается содержанием большого количества эфирных масел — раз, ароматических углеводородов — два, и, в-третьих, это все равно какие-то любые другие углеводороды или, может быть, такие же загустители, как для вейпов. К сожалению, состав этих аромаингаляторов не указан», — отмечает специалист.

По словам Бережанского, особо опасны ингаляторы для детей с аллергиями. По его словам, один вдох аромаингалятора может вызвать острую реакцию, в том числе и смертельную. Длительное употребление паров через устройство может спровоцировать развитие онкологии.

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