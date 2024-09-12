Биолог Лялина определила наиболее быстрый и простой метод выявить поддельный мед
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По словам биолога Ирины Лялиной, если продукт, который выдают за натуральный мед, посинеет при добавлении капли йода, это свидетельствует о том, что в нем большой объем крахмала. Об этом сообщило NEWS.ru.
Она добавила, что для быстрого результата нужно развести «мед» в воде и добавить в нее каплю меда.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева также пояснила опасность добавленного сахара в поддельном меде.