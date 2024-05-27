Биолог Лосев объяснил введение наказаний для дачников за выращивание популярного вьюнка

Кандидат биологических наук Игорь Лосев в беседе с RuNews24.ru рассказал, чем так опасен популярный вьюнок ипомея трехцветная, и почему за ее выращивание в больших количествах можно нарваться на административное или уголовное наказание.

До двух лет лишения свободы можно получить за выращивание 10–11 ипомеи трехцветной, и до восьми лет — за сотни единиц этого растения. Такие сведения распространяются в СМИ со ссылкой на разных адвокатов. Все дело в том, что в семечках ипомеи содержится наркотическое вещество эргин, которое запрещено к обороту в России. Эта составляющая часть цветков может вызвать галлюцинации, эйфорию, замедление мыслительного процесса и общую усталость.

«Это вьюнок. Распространено это растения практически везде. В советское время его выращивали как декоративный, для красоты, а потом он много где просто одичал. Вьюнки, как и вообще лианы, часто содержат яды. Вот и этот содержит галлюциноген. Но в мизерных количествах», — объяснил биолог.

Специалисты рекомендуют убирать вьюнок с участка, а также более тщательно высаживать декоративные растения.

Ипомея трехцветная далеко не единственная, за которую могут наказать. По данным «Объясняем РФ», в списке также лекарственный одуванчик, борщевик Сосновского, мак-самосейка, полевая мята, полевой осот, любые грибы-галлюциногены и многое другое.

Ранее сообщалось, что садоводов предложили поддерживать бесплатными семенами в России.