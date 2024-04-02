Биолог Марьинский: репеллент не всегда помогает для защиты от оголодавших клещей

Научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский напомнил, как защититься от клещей после их весеннего пробуждения. Он объяснил, почему химические средства не всегда помогают. Рекомендации специалиста публикует RT .

Клещи не умирают зимой, а прячутся глубоко в почву и мертвую траву, где пережидают до начала теплого сезона. Весной вместе со всей природой насекомые просыпаются и активно ищут пищу. Именно по этой причине стать жертвой кровососа с началом тепла легче.

Как напомнил биолог Марьинский, хорошей защитой от оголодавших клещей станет плотная одежда и репелленты. Наносить их нужно преимущественно на нижнюю часть тела, а также защищать ее штанами, заправленными в носки. Это, конечно, совет более актуален тем, кто едет на природу или живет рядом с лесом. Защищать верхнюю часть тела также нужно, но обычно это не требуется, так как клещи не пикируют с деревьев.

Однако кровожадные насекомые могут попытаться атаковать даже при защите репеллентом. В этом случае важно убрать клеща из кожи так, чтобы на месте укуса не остался хоботок.

«Самый простой вариант — это клещедер. Или клеща можно обвязать ниткой и начать выкручивать... Единственное, ни в коем случае не дергать клеща. Потому что тогда вы имеете шанс оставить его ротовой аппарат в коже. Его ротовой аппарат устроен, как якорь. И дальше это будет такая заноза, которую тяжело будет вытащить», — отметил Марьинский.

Специалист рекомендует сразу обращаться в больницу и не экспериментировать с клещедером. Если же насекомое удалось успешно вытащить самостоятельно, то его важно доставить на анализ. Это позволит понять, был ли клещ заразным.

Ранее сообщалось, что в Московской области активизировались клещи.