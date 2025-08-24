Биолог назвала напитки, способные загубить растения

Многие любители комнатных растений в попытке подкормить зеленых питомцев используют остатки напитков со своего стола, наивно полагая, что это принесет им пользу. Однако такая практика может оказаться губительной даже для самых выносливых растений, предупреждает эксперт в области биологии. Как пояснила Life.ru доцент кафедры биологии Елена Слынько, особенно опасны для растений алкогольные напитки.

Она уточнила, что спирт вызывает серьезные ожоги корневой системы, нарушает клеточный метаболизм и приводит к гибели растения. Уже через несколько дней после такой «подкормки» почва покрывается патогенной микрофлорой, корни перестают получать кислород, и растение неизбежно гибнет.

По мнению эксперта, не менее рискованно использовать чай, компот и особенно сладкую газировку. Сахар в напитках блокирует всасывание влаги корнями, а высокая кислотность и химические добавки радикально меняют pH почвы, создавая идеальную среду для плесени, гнилей и мошек. Даже безобидная на первый взгляд минералка без сахара требует многократного разведения водой.

Она подчеркнула, что последствия таких экспериментов часто бывают плачевными: вместо ожидаемого роста растения получают стресс, токсическое поражение или становятся жертвами грибковых заболеваний. Почва приходит в негодность, требуя полной замены. Таким образом, для полива следует использовать только чистую воду, а для подкормок — специально разработанные удобрения с понятным составом. Только так можно обеспечить растениям здоровый рост и избежать необратимых последствий для их развития.

