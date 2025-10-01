Биолог объяснил опасность мышей, которые забегают в дом

Фото: [ «Плесень, мыши и дырки к соседям» — как живут люди в аварийных пятиэтажках/Медиасток.рф ]

Маленькие и на первый взгляд безобидные мыши представляют собой серьезную угрозу для здоровья человека, предупреждает подмосковный биолог и дезинфектор из Опалихи Алексей Орлов в беседе с REGIONS.

По словам эксперта, грызуны являются переносчиками опасных микроорганизмов и паразитов, создавая в доме постоянный очаг риска. Практическая опасность кроется в трех основных направлениях: прямом заражении, принесенных паразитах и аллергенах.

Вместе с мышами в жилище часто проникают и «попутчики» — блохи, гельминты, клещи и даже постельные клопы. Эти паразиты не только вызывают болезненные укусы, но и сами переносят дополнительные заболевания. Однако главная угроза, по словам эксперта, может быть не так очевидна.

Речь про продукты жизнедеятельности грызунов, которые смешиваясь с пылью и попадая в воздух, становятся постоянным раздражителем для дыхательных путей.

«Мышиная перхоть, моча и экскременты — сильные триггеры аллергии и приступов бронхиальной астмы у чувствительных людей», — пояснил эксперт.

