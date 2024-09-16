Биолог Опарин перечислил способы избежать покупки поддельного парфюма

По словам биолога Романа Опарина, парфюмерию следует приобретать только в магазинах крупных торговых сетей. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он подчеркнул, что при этом следует убедиться в качестве материалов упаковки, в том числе опечатках и неточностях.

По мнению эксперта, важно собрать максимум информации о продавце — репутацию и отзывы в Интернете. При наличии сомнений следует проверить данные и посмотреть, что говорят прочие покупатели о нем.

Он добавил, что в случае несоответствия запаха ожиданиям или нехарактерного запаха важно помнить, что это первый признак подделки. Также этим признаком может служить содержание сомнительных ингредиентов — синтетики или растворителя.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин предложил расширить инициативу о дурно пахнущих людях на все виды транспорта.