Биолог оценил шансы найти пропавших в тайге Усольцевых выжившими

Пропавшие два месяца назад в красноярской тайге Усольцевы ли провалиться в один из многочисленных старательских шурфов — вертикальных горных выработок, оставшихся после добычи полезных ископаемых. Таким мнением в интервью krsk.aif.ru поделился доктор биологических наук Леонид Медведев.

По его словам, такой инцидент делает спасение семьи практически невозможным, поскольку самостоятельно выбраться из глубокой узкой шахты нереально. Кроме того, падение с высоты могло привести к смертельным травмам.

«Шансы на выживание могли бы остаться, если бы не тяжесть травм или, еще хуже, не смертельные травмы. Варианты могут быть разными. Не хочу гадать», — отметил Медведев.

Пессимистичную оценку биолога разделяет криминалист Юрий Кириленков, который предположил, что найти пропавших смогут только следующей весной, когда сойдет снег.

По его мнению, опознание россиян, если их останки будут обнаружены, придется проводить с помощью анализа ДНК.

Семья Усольцевых — Ирина и Сергей с дочерью Ариной, пропали в конце сентября, отправившись в пеший поход в районе горы Буратинка. За два месяца интенсивных поисковых работ спасателям не удалось обнаружить никаких следов пропавших.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и обширной территорией поиска. Следователи рассматривают различные версии несчастного случая, однако сын Ирины Усольцевой продолжает верить, что его мать и другие члены семьи остались живы.

Ранее альпинист Алексей Кулеш опроверг версию сына Усольцевой о выживании семьи в тайге.