Биолог предупредил, что медведи могут появиться в «старой» Москве

Жители Москвы могут столкнуться с неожиданными соседями: бурыми медведями. Кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил агентству «Москва», что существует реальный риск появления этих диких животных на территории столицы, включая ее исторические районы.

По мнению специалиста, вероятность такого развития событий обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, происходит активное расширение границ Москвы. Территории, которые ранее являлись охотничьими угодьями, теперь интегрируются в городскую черту, что может привести к тому, что дикие животные окажутся в непосредственной близости от жилых зон.

Во-вторых, сам факт проникновения медведей на территорию «старой» Москвы уже не является чем-то из ряда вон выходящим. Павел Глазков отметил, что подобные случаи уже были зафиксированы. Это связано с общей тенденцией увеличения численности популяции бурых медведей на территории всей России.

Ранее сообщалось, что аномально теплая осень нарушает режим жизни медведей и ежей.