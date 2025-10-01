Биолог раскрыл главный секрет защиты дома от грызунов

Проникновение мышей в дом представляет не просто бытовую неприятность, а прямую угрозу для здоровья, предупреждает биолог и дезинфектор Алексей Орлов в беседе с REGIONS. Эксперт объяснил, что кроме яда может помочь обезопасить дом от незваных хвостатых гостей.

Эксперт заявляет, что самый эффективный способ защиты — не травля, а превентивная герметизация всех возможных путей проникновения. Практическая стратегия включает три ключевых направления: блокировку доступа, организацию хранения продуктов и поддержание чистоты прилегающей территории.

Грызуны способны просачиваться в помещение через отверстия диаметром чуть больше 1 сантиметра. Необходимо тщательно заделать все щели вокруг водопроводных и канализационных труб, вентиляционных каналов, подоконников и дверных проемов.

Особое внимание биолог рекомендует уделить хранению продуктов: зерновые, муку и корма для домашних животных нужно пересыпать в герметичные стеклянные или металлические емкости, полностью исключив доступ к открытой пище. Грызунов может привлечь мусор, хлам и даже оставленные крошки.

Эффективность внутренних мер резко возрастает при наведении порядка на придомовой территории. Специалист рекомендует убирать свалки и компостные кучи, контролировать состояние растительности и не складировать дрова и другие материалы вплотную к стенам дома.

