Биолог Троицкая назвала причины распускания роз в саду в январе

По словам биолога Юлии Троицкой, нынешняя зима и январь не являются аномальными для России, поэтому удивляться «просыпанию» роз в саду нет смысла. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что в целом необходимо, когда наступит календарная весна, провести санитарную обрезку роз, поскольку это многолетник, и ему необходим хороший уход в течение нормальной весны и лета.

По мнению эксперта, на данный момент предпринимать ничего не следует, а оставить все, как есть. Многие растения могут не пережить весеннюю зиму.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при сборе зимних грибов.