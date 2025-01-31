Биолог Троицкая назвала причины распускания роз в саду в январе
Биолог рекомендует ничего не предпринимать при распускании роз в январе
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По словам биолога Юлии Троицкой, нынешняя зима и январь не являются аномальными для России, поэтому удивляться «просыпанию» роз в саду нет смысла. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она добавила, что в целом необходимо, когда наступит календарная весна, провести санитарную обрезку роз, поскольку это многолетник, и ему необходим хороший уход в течение нормальной весны и лета.
По мнению эксперта, на данный момент предпринимать ничего не следует, а оставить все, как есть. Многие растения могут не пережить весеннюю зиму.
Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при сборе зимних грибов.