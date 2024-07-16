Биолог Волчев рассказал про любимые места клещей и переносимых ими заболеваниях

Специалист в области биологии и экологии Евгений Волчев рассказал RT про мифы о клещах, пик их активности, любимые места и самые распространенные заболевания, которе насекомые передают.

Кровососы активны в пик лета. То, что они обитают лишь в траве — миф. Клещи способны бродить по любой территории, а также засесть в листовом опале или кустарниках на высоте до 1,5 м. Чуять жертву клещу помогает орган Галлера на концах передней пары ног. Именно он улавливает химические соединения плоти.

«Более вероятна встреча в траве и кустарниках, на больших полянах, побережьях малых рек, в окрестностях населенных пунктов, на лесных тропинках, в стихийных входах в лес с высоким трафиком людей и животных. Много клещей на кладбищах, где родные покойных часто оставляют на могилах какую-то пищу, конфеты и т. п., что привлекает птиц и мелких грызунов, которые приносят на себе личинок и нимф клеща», — объяснил специалист.

Также клещи способны жить в пустынных местах, например в Калмыкии. Там насекомое даже способно преследовать жертву, задействовав все свои органы чувств и быстрые лапки. Забраться на человека клещу крайне легко: от ступни до пояса насекомое может подняться за пару минут. По этой причине эксперт советует осматриваться во время походов каждые 10-15 минут. Это важно, так как чем дольше клещ прикреплен к коже, тем больше возбудителей передаст. Волчев советует удалять клеща через 10 минут после укуса, обрабатывая место йодом. Так убьется некоторое количество возбудителя болезни Лайма.

«Эфирныемасла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты или чайного дерева могут озадачить клеща, но не станут препятствием для него на пути к вожделенному питанию», — отметил эколог.

Эксперт рекомендует следовать давно известным правилам при походах в лес и отдыхе на природе:

Надеть плотную одежду, заправить брюки в носки, рубашку или кофту - в штаны.

Полностью обработать одежду и участки кожи репеллентами фабричного производства.

Осматриваться как можно чаще.

Принять горячий душ по возвращению домой.

Постирать после похода всю одежду на усиленном режиме, не менее 60 °С.

Специалист напомнил, что иксодовые клещи — переносчики сразу целого букета болезней. Вместе с энцефалитом они могут передать сыпной тиф Северной Азии, лихорадку, туляремию, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз. Обычно для каждого региона России характерны разные заболевания.

Желательно перед отправлением на природу проставить прививки от клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось, как нельзя удалять клеща при укусе.