Биотехнолог Макаева перечислила важные элементы БАДов для организма

Специалист Альбина Макаева рассказала в беседе с RT о БАДах и их составах, а также предостерегла россиян от бездумного употребления добавок.

Биологически активные добавки на то и добавки, что используются для дополнительной подпитки организма различными витаминами и минералами. По словам Макаевой, современный человек уже не может получать достаточно некоторых элементов только из продуктов, но зато может восполнять их БАДами.

«...существует некий унифицированный рацион необходимых питательных веществ для нашего организма, который мы должны потреблять ежедневно, чтобы поддерживать баланс здоровья и активности, в него входят белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, про- и пребиотики, в обычной пище этих элементов недостаточно в связи с неблагоприятной экологией и другими факторами техногенного мира», — отметила она.

Специалист предостерегла от покупки БАДов без консультации с врачами. Важно понять, чего именно не хватает организму, а лишь затем приобретать определенные добавки. Помочь может терапевт и нутрициолог, которые порекомендуют безопасные и надежные дополнительные препараты.

Ранее стало известно, что российские онлайн-магазины продают опасные БАДы из Японии, из-за которых в больнице оказались 100 человек.