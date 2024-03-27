В российских онлайн-магазинах обнаружили смертельно опасный БАД

Корреспонденты URA.RU нашли среди товаров в онлайн-магазинах опасный для жизни препарат японской фирмы «Kobayashi»*. Доступен он также на официальном сайте, хотя представляет угрозу для здоровья и жизни покупателей.

То, что продукция «Kobayashi» опасна, стало известно после инцидента 26 марта. Тогда в Японии все, кто использовал БАДы с красным дрожжевым рисом Beni-Koji*, оказались в больнице. Речь про 106 человек, двое из которых в итоге скончались. На время проверки всю продукцию фармкомпании постановили убрать. Продажи экстренно пресекли в Китае и на Тайване.

В Роспотребнадзоре при этом поясняли, что в стране запрещена продажа этого БАДа, так как он не зарегистрирован. Однако, как выяснили журналисты, в России еще можно достать небезопасные препараты.

Найти опасные добавки не составило труда: все доступно на онлайн-площадках. Цена за Beni-Koji от 2800 до 3690 рублей, а доставка осуществляется от 1-2 дней до недели. В РФ за незаконную продажу можно получить штраф в размере 500 тыс. рублей. Но есть и более серьезные последствия, если проверка покажет какой-либо запрещенный в стране ингредиент в БАДе.

«Если там, например, будут найдены психотропные препараты или выжимки из лекарственных трав, то это будет считаться уголовным преступлением. За это грозит штраф до пяти миллионов рублей и лишение свободы до пяти лет»

Пока об инцидентах в России с препаратами «Kobayashi» не известно. Однако граждан предупредили, что самовольное принятие любых добавок и лекарств чревато проблемами для здоровья.

Ранее сообщалось, что производство фармацевтических субстанций для импортозамещающих лекарств появится в Химках.

*информация о компании и ее продукции в материале указана для ознакомительного чтения. Прием любых препаратов требует консультации специалиста