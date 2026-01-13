Крупные российские маркетплейсы сообщили об отсутствии массовых возвратов товаров, приобретенных к новогодним праздникам. Согласно данным, некоторые сервисы не зафиксировали всплеска таких случаев, другие отметили, что необоснованные возвраты были единичными, передает РИА Новости со ссылкой на данные отечественных маркетплейсов.

Для оформления возврата на ряде площадок от покупателя требуется предоставить фотографии товара, сохранить оригинальную упаковку и бирки. Сотрудники пунктов выдачи также проверяют сохранность товарного вида и потребительских свойств изделия перед принятием его обратно.

Ранее юристы пояснили, что граждане имеют право на возврат денежных средств за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого необходимо направить продавцу письменное требование с указанием реквизитов банковского счета для перевода. Право на возврат возникает независимо от того, был сертификат куплен лично или получен в подарок.

