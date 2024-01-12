Шоу «Битва экстрасенсов» вернуло в передачу известную ведущую

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» начнется с Верой Сотниковой, которая уже работала на ТНТ в качестве ведущей, сообщает издание «Утро.ру» .

Актриса появится в первом выпуске нового сезона с 13 января. В «Экстрасенсах. Реванш» звезда оценит способности участников, которые когда-то так и не попали в число лучших. Теперь у них есть шанс доказать свои сверхъестественные силы.

Вера Сотникова вела популярное шоу на ТНТ. В новом сезоне компанию ей составят Илья Ларионов, победитель 14-го сезона «Битвы» Александр Шепс, а также ясновидящая Виктория Райдос. Ведущий шоу остается бессменным: Марат Башаров.

Организаторы в соцсети сообщили, что в этот раз сделают жюри невероятно сильным и жестким. Однако фанаты отметили, что Райдос ранее заняла последнее место в финале мистической программы. Шепса поклонники, по какой-то причине, тоже не восприняли всерьез.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева объявила об уходе от мужа из-за проблем с алкоголем. У кого именно образовалось пристрастие звезда не уточнила.