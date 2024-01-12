Кудрявцева бросила мужа-хоккеиста после возвращения в Россию

Ведущая побывала в ОАЭ, а после отдыха сделала важное объявление о личной жизни, передает издание «Утро.ру» со ссылкой на личный блог звезды.

Лера Кудрявцева в отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года. Спустя девять лет распространились слухи о том, что в паре произошел разлад. Они долго не подтверждались, но было известно, что спортсмен лишился работы. Сама Кудрявцева рассказывала, что ее супруг находится в поиске себя и пока не трудоустроился. Ведущая взяла на себя все расходы семьи.

В январе 2023 года Кудрявцева улетела с дочерью в ОАЭ на отдых, а после возвращения заявила, что подает на развод с Макаровым.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала в соцсети блондинка.

Ведущая «Секрета на миллион» не раскрыла подробностей о ссоре с возлюбленным, который младше ее на 16 лет. Полагают, что у спортсмена давно началось вредное пристрастие к алкоголю.

Примечательно, что во время отдыха Кудрявцевой сообщили о потопе в ее квартире. Было ли это связано с поведением ее супруга пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Юлию Высоцкую раскритиковали в сети за фото из Италии.