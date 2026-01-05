Битва с соседями: как жалоба в Роспотребнадзор может испортить вам весь ремонт и бюджет

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил гражданам о возможных административных штрафах за нарушения, связанные с проведением ремонта в квартирах. По его словам, поводом для проверки и последующего наказания могут послужить жалобы соседей, пишут РИА Новости.

Нарушением санитарно-эпидемиологических требований считается создание сильного запаха лакокрасочных материалов, проникающего в другие помещения. Согласно статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Аналогичное наказание грозит за проведение шумных работ в периоды, запрещенные региональным законодательством.

К распространенным нарушениям эксперт также отнес хранение стройматериалов и образование грязи в местах общего пользования, неправильную утилизацию строительного мусора. Отдельно он указал на незаконную перепланировку, такую как перенос санузла или уменьшение вентиляционных каналов. За такие действия по статье 7.21 КоАП РФ штраф для физических лиц составляет от 2000 до 2500 рублей.

Машаров рекомендовал выбирать проверенные ремонтные бригады, соблюдать нормы и в случае конфликтов с соседями стараться решить вопрос в досудебном порядке.

