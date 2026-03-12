Бижутерия как люкс из Парижа: Тодоренко взорвала эфир чокером из Орехово-Зуева

Пока коллеги по цеху скупают бриллианты на Пятой авеню, Регина Тодоренко доказывает, что настоящий шик не обязан стоить состояния. Как пишет REGIONS , на съемках рейтингового телешоу телеведущая появилась в роскошном кружевном чокере, который зрители единодушно приняли за элитное ювелирное изделие с пятизначным ценником в евро. Каково же было удивление, когда выяснилось: аксессуар, создающий эффект миллиона долларов, обошелся звезде всего в 8,5 тыс. рублей.

Автором сенсации оказался дизайнер из Орехово-Зуева Александр Титков. Именно его мастерству Тодоренко доверила создать роковой образ с агрессивным красным акцентом, который так нужен был стилистам программы. Задача была взорвать экран — и результат превзошел ожидания. Чокер из тончайшего кружева с россыпью ярко-красных камней выглядел настолько дорого и статусно, что ни у кого не возникло сомнений: это работа именитого дома моды.

Однако Тодоренко давно открыла для себя подмосковный шик. Как признался сам Титков в беседе с REGIONS, телеведущая уже трижды выбирала его украшения для съемок нового сезона. Но Регина — не единственная звездная поклонница мастера. В списке клиентов оказалась и певица Валерия: дива не смогла устоять перед перстнями и кольцами от умельца из Подмосковья.

История получилась красивая и показательная: чтобы выглядеть на миллион, не обязательно тратить миллион. Достаточно найти своего мастера и сделать ставку на эксклюзив. А то, что этот эксклюзив рождается не в миланских мастерских, а в подмосковном Орехово-Зуеве, добавляет образу особый шарм.

