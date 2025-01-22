Бизнес-ассистент Зуева перечислила причины эмоционального выгорания руководителей

Эмоциональное выгорание может случиться не только у рядовых сотрудников, а также и у руководителей компаний или проектов. Бизнес-ассистент Диана Зуева назвала методы этого избежать. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, выгорание может быть связано с отсутствием планирования и навыков тайм-менеджмента. Также в случае отсутствия удовлетворения – это проект стагнирующий, то есть человек вкладывает в проект деньги и усилия, однако это перестает приносить отдачу. Пересмотрите свои приоритеты и смените фокус внимания. В этом случае следует привлечь новый проект или изменить подход к текущему.

Эксперт добавила, что, кроме того, эмоциональное выгорание может быть вызвано отсутствием баланса между работой и личной жизнью. В такой ситуации важно иметь занятие, приносящее удовольствие и помогающее восстановить энергию.

Ранее сообщалось, что порядка трех тысяч педиатров из Подмосковья прошли тренинги по профилактике профессионального выгорания.