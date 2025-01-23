Косметический бизнес блогеров Чекалиных закроют из-за долгов по налогам

Косметический бизнес блогеров Артема и Валерии Чекалиных будет закрыт из-за задолженности по налогам. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Налоговые органы заблокировали счета одной из компаний пары, «Экофлоу», еще в декабре. Это произошло из-за того, что фирма не представила налоговую декларацию.

Артем Чекалин владеет 70% компании, а его деловой партнер Роман Вишняк — 30%. Роман также фигурирует в деле как соучастник.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок домашнего ареста блогеру Лерчек и ее экс-супругу до 26 марта.