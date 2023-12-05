«Бизнес должен вестись честно»: выяснилось, чем на самом деле занимается ФАС

В новостных сводках федеральных и региональных СМИ регулярно мелькает Федеральная антимонопольная служба, которая отчитывается о проведенных проверках и о вынесенных предписаниях. Однако многие граждане не понимают до конца всей ответственности, лежащей на плечах организации. Попробуем разобраться.

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, что представляет из себя ФАС, и насколько она важна для всей России.

Яркий пример деятельности

«ФАС — это организация, которая должна контролировать соблюдение законов в сфере рекламы, госзакупок, естественных монополий и так далее. Главным направлением службы является защита конкуренции бизнеса. То есть, он должен вестись честно, безопасно и открыто, не нарушать права и законные интересы другого бизнеса и потребителей», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Занимается ФАС, продолжила эксперт, тем, что проверяет ценовую политику бизнеса, выявляет различные «серые схемы», проверяет законность рекламы. Например, не должно быть необоснованно завышенных или заниженных цен, а качество продуктов и услуг должно соответствовать установленным нормам и правилам.

Ярким примером такой деятельности ФАС является ряд случаев с известным мобильным оператором. Сначала служба обязала компанию отменить плату за раздачу интернета со смартфонов, так как посчитала ее необоснованной. Позже все тому же оператору было предъявлено обвинение в беспочвенном поднятии стоимости услуг. В первом случае оператору связи грозил штраф в размере 300-500 тыс. рублей, а во втором — от 300 тыс. до одного млн рублей.

Фото: [ br.fas.gov.ru ]

ФАС наказывает

«Если орган исполнительной власти выявляет какие-либо нарушения, то имеет право привлечь нарушителей к ответственности. Санкции могут быть весьма жесткими. Это штрафы (как на организацию, так и на ее руководителя), внесение в реестр недобросовестных поставщиков, дисквалификация руководителя на определенный срок. За нарушения ценовой политики крупные компании могут быть оштрафованы на сотни миллионов рублей. И такие решения можно увидеть в общем доступе на сайте ФАС России», — отметила Георгиева.

Также ФАС, добавила эксперт, может разрабатывать свои нормативные акты и применять их при проверках, которые бывают запланированными и спонтанными, когда имеется сигнал о нарушении. В качестве доказательств нарушений ФАС принимает любые материалы, а если по результатам проверки окажется, что кому-то причинили крупный ущерб, либо, например, в результате госзакупок кто-то получил крупный доход, то виновных могут привлечь и к уголовной ответственности.

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