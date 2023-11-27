«Гормоны зашкаливают»: юрист призвала запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним

В подмосковных Химках подростки обстреляли охранников ТЦ «Мега-Химки» из пневматического оружия. Как сообщает « Московский Комсомолец », 15-летние нарушители могли быть пьяны.

Юрист Мария Головина рассказала нам, что может грозить школьникам из-за нападения на людей.

«Ввиду того, что детям нет 16 лет, административную ответственность понесут родители. Штраф размером 500-2000 рублей — это только за ношение оружия. При пользовании оружием в населенном пункте, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, наказание может быть намного строже и достигать 100 000 рублей», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

14-летний рубеж подростки уже перешагнули, добавила наша собеседница, а значит, от уголовной ответственности им не удастся уйти. Правонарушение, которое они совершили, классифицируется частями 2 и 3 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В этом случае их могут оштрафовать еще и на сумму до миллиона рублей. Пострадавшие же имеют право подать гражданский иск в отношении родителей несовершеннолетних и получить денежную компенсацию.

«Я считаю, что продавать и передавать любое оружие несовершеннолетним — неправильно. Ребенок еще не имеет сформированного сознания и понимания, играет роль пубертатный период: гормоны зашкаливают, и дети совершают необдуманные поступки. С удовольствием бы внесла свое предложение в Госдуму о запрете продажи и передачи любого пневматического оружия несовершеннолетним», — заключила Головина.

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