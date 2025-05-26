Бизнес-коуч Зуева назвала тройку профессий, которые легко освоить после 35 лет

Поменять сферу деятельности после 35 лет нелегко, к тому же любые изменения приводят к стрессу и непониманию, куда двигаться дальше. Бизнес-коуч Дина Зуева рассказала, как не ошибиться с выбором и какие профессии востребованы после 35 лет. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего следует начать с понимания, что на самом деле интересно, сделать список, проанализировать спрос на вакансии, зарплату, условия и возможности.

Эксперт добавила, что параллельно стоит провести анализ школ и курсов, удовлетворяющих запросам.

По ее мнению, среди наиболее востребованных профессий можно выделить бизнес-ассистента, SMM-специалиста и продюсера онлайн-курсов или онлайн-школ.

Ранее сообщалось, что потребность российских компаний в работниках выросла более чем на 15%.