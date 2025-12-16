Бизнес на пустоте: в России бутылки из-под элитного алкоголя стали дорогим товаром

Стоимость одной такой бутылки, в которой ранее содержался дорогой алкоголь, на черном рынке может достигать тысячи рублей.

Основными потребителями этого необычного «сырья», по словам эксперта, являются производители контрафактной алкогольной продукции. Для них оригинальная тара — ключевой элемент, позволяющий выдать дешевый суррогат или подделку за элитный напиток известного бренда.

Процесс начинается со сбора использованной тары. Этим занимаются специальные сборщики, которые забирают пустые бутылки из точек общепита — баров и ресторанов, а иногда даже ищут их на свалках.

На следующем этапе собранная и вымытая тара попадает в объявления на популярных интернет-площадках, где ее могут купить заинтересованные лица. Как отмечают эксперты, обычный человек вряд ли станет платить такие деньги за пустую бутылку, если не планирует извлечь из нее прибыль.

Для превращения пустой тары в «новый» продукт фальсификаторам, помимо самой бутылки, необходимы ароматизаторы, имитирующие вкус и запах оригинального напитка, а также специальный укупорочный аппарат, который профессионально завинтит крышку, окончательно маскируя подделку под настоящий товар.

Ранее адвокат Сергей Бужинский назвал неочевидные детали, выдающие подделку.