От брендовой сумки до телефона: названы неочевидные детали, выдающие подделку

Покупка нового смартфона, дизайнерской сумки или бытовой техники в эпоху расцвета контрафакта напоминает минное поле. Вместо оригинала покупатель рискует получить качественную, но опасную подделку, убытки от которой исчисляются для мировой экономики сотнями миллиардов долларов в год. Как защитить себя, для REGIONS рассказал адвокат Сергей Бужинский из Наро-Фоминска, отметив, что мошенники научились идеально копировать даже голограммы и серийные номера, но системный подход все же позволяет выявить обман.

Первый и главный рубеж обороны — выбор места покупки. Надежнее всего приобретать дорогостоящие товары в крупных сетевых ритейлерах, официальных дилерских центрах или бутиках бренда. Эти продавцы дорожат репутацией и обеспечивают жесткий контроль поставок. Тревожными сигналами должны стать сомнительные сайты с гигантскими скидками, продавцы в соцсетях без указания юридических данных и мелкие павильоны.

Если точка продажи вызывает доверие, наступает этап детальной экспертизы. Товар нужно посмотреть и пощупать. По словам эксперта, никакие фотографии и отзывы не дадут полного представления. Для электроники критически важно качество полиграфии на коробке: шрифты должны быть четкими, перевод инструкций — присутствовать, а сам девайс не иметь зазоров, скрипов или следов клея. В случае с одеждой и аксессуарами ключевыми индикаторами становятся швы — они обязаны быть ровными, без торчащих ниток, — а также фурнитура: у оригинальных вещей она обычно тяжелая, с безупречно нанесенным логотипом.

Юридическим щитом покупателя должен стать сертификат соответствия или декларация о соответствии. Добросовестный продавец обязан предоставить этот документ по первому требованию, особенно для техники, детских товаров или косметики. В сертификате нужно сверить название товара, модель, срок действия и данные выдавшей организации. Просроченный документ или отказ в его предоставлении — веская причина немедленно отказаться от покупки.

Если обман все же вскрылся, то необходимо зафиксировать факт подлога: сохранить чек, сделать детальные фото и видео товара, подчеркивающие все недостатки. Следом — направить продавцу письменную претензию с требованием вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. В случае отказа следующим шагом станет жалоба в Роспотребнадзор через официальный сайт, а крайней, но эффективной мерой — обращение в суд.

