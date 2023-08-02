Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог многодетному предпринимателю с расширением семейного бизнеса

Как сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, мужчина занимается бизнесом по продаже сладкой ваты, мороженого и воздушной кукурузы. Товар реализуется через передвижные торговые точки.

Предприниматель задумал расширить бизнес. Для этого он обратился в городскую администрацию и попросил включить дополнительные места в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета. Получив отписку, он обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу.

Для урегулирования вопроса руководитель общественной приемной Анатолий Шестаков организовал встречу с представителями городской администрации. В результате бизнесмену оказали содействие в оформлении заявки на получение договора аренды мобильной точки торговли через региональный портал госуслуг. Данный вопрос остается на контроле бизнес-омбудсмена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что создание условий для работы малого и среднего бизнеса является прямой задачей глав муниципалитетов.