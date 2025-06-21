Стало известно, как новый закон о языке повлияет на бизнес в России

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, запрещающий использование иностранных слов на вывесках без перевода. Инициатива, обсуждаемая с 2000-х годов, наконец получила законодательное оформление. Эксперт Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru рассказал , как это будет работать.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, запрещающий использование иностранных слов на вывесках без перевода. Инициатива, обсуждаемая с 2000-х годов, наконец получила законодательное оформление.

Под запрет попадает следующее:

Надписи типа «Sale», «Coffee», «Open» без русского дубля.

Иностранные названия жилых комплексов.

Несоответствие информации на разных языках (включая размер шрифта).

Останутся зарегистрированные товарные знаки (например, «Adidas») и названия компаний, ставшие частью языка («Ксерокс»).

Эксперт Яков Якубович оценил возможное влияние законопроекта на бизнес и общественность.

«Негативные последствия от принятия данного законопроекта зачастую рассматриваются как несущественные. Главная причина заключается в том, что вывески и надписи на иностранном языке могут быть заменены с минимальными затратами. Однако для бизнесов это может стать дополнительной нагрузкой», — считает эксперт.

Критики отмечают, что закон не решит проблему заимствований в разговорной речи. Фразы вроде «плюс вайб» или «это кринж» останутся частью молодежного сленга.

Государственным СМИ теперь придется строже следить за языковыми нормами в эфире. Закон станет тестом на готовность общества к защите языковой идентичности.

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