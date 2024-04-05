Бизнес Подмосковья получил почти двести миллионов рублей в Фонде микрофинансирования с начала года

С начала 2024 года Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал предпринимателям региона льготные займы на сумму свыше 190 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые три месяца 2024 года региональный фонд микрофинансирования выдал подмосковным субъектам МСП 91 льготный заем на общую сумму 191,7 миллиона рублей. Это на 5,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что в число самых востребованных программ фонда входят программы «Производство», «Социальный бизнес» и «Инвестор». Так, например, компания «БОНГУСТО», которая занимается производством сыров в Химках, получила три миллиона рублей по программе «Производство». Займ планируют направить на покупку оборудования, открытие торговой точки при сыроварне, пополнение оборотных средств. Узнать подробности о программах фонда можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.