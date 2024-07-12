Бизнес Подмосковья привлек более 8 млрд рублей при поддержке гарантийного фонда

С начала 2024 года Московский областной гарантийный фонд оказал поддержку более 400 предпринимателям региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего за этот период было выдано 448 поручительств на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Полученные поручительства Фонда позволили предпринимателям привлечь порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания ООО «Энергоснаб» получила поручительство фонда размером 10 миллионов рублей и смогла привлечь 15 миллионов рублей кредитных средств. Их направят на приобретение дизель генераторных установок. Узнать подробности о получении поручительств можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.