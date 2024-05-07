Бизнес-тренинги проведут для предпринимателей Московской области

В ходе первого тренинга «Продукт и продуктовая линейка: как увеличить доход и срок жизни клиента за счет дополнительной монетизации своих навыков» участникам расскажут о том, где брать новые идеи для продуктов и ресурсы для производства, что такое апсейл и кросс-сейл и не только. На второй встрече под названием «Продажи и отношения с клиентами: как работать в долгую и выстроить поток спроса» участники обсудят, что такое LTV и как правильно выстроить работу, чтобы увеличить прибыль и сократить затраты. В качестве спикера на них выступит магистр бизнес-психологии НИУ ВШЭ Татьяна Николаева. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Отметим, что областной центр «Мой бизнес» создали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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