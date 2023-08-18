Бизнес в Московской области может разместить фасадные вывески проще с помощью новой услуги
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
МСП и представители крупного бизнеса в Подмосковье активно пользуются новой электронной услугой «Согласование фасадных схем». Об этом сообщили в областном Мининвесте. Получить разрешение для согласования фасадных схем теперь можно в срок не более 15 дней.
«Системная ошибка в организации работы по согласованию фасадных схем в Подмосковье была выявлена специалистами ЦУР «Бизнес», которые зафиксировали сразу несколько обращений от предпринимателей, касающихся этой проблемы. В результате мы унифицировали подход к оказанию данной услуги на территории всего Подмосковья», - рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Недавно получателем услуги в онлайн-формате стала компания РИГАМОЛЛ. Отметим, что согласовать информационные конструкции предприниматели могут здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.