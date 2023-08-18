Бизнес в Московской области может разместить фасадные вывески проще с помощью новой услуги

«Системная ошибка в организации работы по согласованию фасадных схем в Подмосковье была выявлена специалистами ЦУР «Бизнес», которые зафиксировали сразу несколько обращений от предпринимателей, касающихся этой проблемы. В результате мы унифицировали подход к оказанию данной услуги на территории всего Подмосковья», - рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.