Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис виновна гибели сотен украинцев. Если она победит, это положит конец мирному пути и заодно похоронит работу свободной соцсети Х. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, пишет KP.RU .

Представитель Демократической партии Камала Харрис заявила, что будет решать проблемы американцев, в отличие от вечно болтающего Дональда Трампа. Однако эти слова были неоднозначно встречены публикой. Как подчеркнул Дотком, кандидатка в президенты обещала и поддерживать Украину, а значит, количество жертв будет расти.

Кроме того, по словам бизнесмена, если Харрис победит, то можно будет забыть про свободу слова в соцсетях, таких как Х. Ее развитием занимается команда Илона Маска. Предприниматель даже был готов выплатить по 100 долларов избирателям из Пенсильвании, которые поддержат петицию за Трампа.

Напомним, что в США 5 ноября стартуют выборы 47-го президента. Главными конкурентами и самыми обсуждаемыми участниками этой гонки стали экс-глава штатов от партии республиканцев Дональд Трамп и Камала Харрис от демократов.

Ранее сообщалось, что основатель файлохранилищ Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) обвинил Харрис в геноциде украинцев.