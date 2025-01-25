Бизнесмен Федоров арестован за хищение 43 млн, выделенных на укрепления в Курске

Руководитель торговой организации «Курск» Денис Федоров был взят под стражу по подозрению в присвоении денежных средств в размере 43,5 млн рублей, которые были выделены на строительство укреплений в Курске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судебной системы региона. Такое решение было принято на основании представления прокуратуры Ленинским районным судом Курска.