Бизнесмен Федоров арестован за хищение 43 млн, выделенных на укрепления в Курске
Фото: [pxhere.com]
Руководитель торговой организации «Курск» Денис Федоров был взят под стражу по подозрению в присвоении денежных средств в размере 43,5 млн рублей, которые были выделены на строительство укреплений в Курске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судебной системы региона. Такое решение было принято на основании представления прокуратуры Ленинским районным судом Курска.
Сообщается, что срок действия меры пресечения, избранной для Фёдорова на период проведения следственных мероприятий, истекает 22 марта 2025 года.
«Ленинский районный суд г. Курска заключил под стражу директора ООО „Торговый дом „Курск“ Дениса Федорова, обвиняемого в хищении денежных средств организации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, неоднократно выражал сомнения в надежности сотрудников, работавших при его предшественнике Алексее Смирнове.