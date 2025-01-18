Хинштейн заявил, что не доверяет работающим в Курской области чиновникам

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями региона выразил недоверие к местным государственным служащим. Об этом сообщил его советник Роман Алехин.

Александр Хинштейн сообщил, что в органы правопорядка были переданы материалы, касающиеся не правомерных действий должностных лиц.

«Я доверяю не всем чиновникам, работающим здесь», — сказал врио главы региона.

Кроме того, выяснилось, что Хинштейн на встрече с представителями региональных властей запретил госслужащим удалять комментарии под своими публикациями в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришел на встречу с жителями региона, вырядившись в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму Вооруженных сил России.