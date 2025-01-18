Хинштейн заявил, что не доверяет работающим в Курской области чиновникам
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями региона выразил недоверие к местным государственным служащим. Об этом сообщил его советник Роман Алехин.
Александр Хинштейн сообщил, что в органы правопорядка были переданы материалы, касающиеся не правомерных действий должностных лиц.
«Я доверяю не всем чиновникам, работающим здесь», — сказал врио главы региона.
Кроме того, выяснилось, что Хинштейн на встрече с представителями региональных властей запретил госслужащим удалять комментарии под своими публикациями в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришел на встречу с жителями региона, вырядившись в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму Вооруженных сил России.