Бизнесмен Габрелянов выкупил Telegram-канал Baza

Сумма сделки не раскрывается, однако сам Габрелянов подтвердил, что выкупил 100 процентов доли проекта.

Накануне источники издания сообщали, что Baza войдет в состав медиахолдинга New Media Holding, который включает такие активы, как Life, Mash и SHOT. Однако сам Габрелянов опроверг эти предположения.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, в Федеральную налоговую службу (ФНС) поступило заявление о внесении правок в учредительную документацию ООО «4 Кота». Основателями компании с равными долями являются бывшие сотрудники Mash и Life — Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов.

Telegram-канал Baza был запущен в феврале 2019 года. Его отличительной чертой стала краудсорсинговая модель — проект монетизировал пользовательский контент (фото, видео и материалы), выплачивая авторам вознаграждение. Основными каналами дистрибуции контента для издания выступают платформы Telegram и YouTube.

