Бизнесменам Подмосковья расскажут о работе с электронной подписью на бесплатном вебинаре

Подмосковные предприниматели могут принять участие в вебинаре «Электронная подпись», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Спикером выступит главный специалист удостоверяющего центра «Росэлторг» Мария Гроссман. Слушатели узнают все об электронной подписи, ее видах и порядке использования.

Участие в вебинаре бесплатное. Он состоится при поддержке подмосковного центра «Мой бизнес» уже в этот четверг. Подключиться к мероприятию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте числа субъектов МСП в Московской области.