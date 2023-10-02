Бизнесу в Подмосковье помогут подобрать площадку в индустриальном парке

В Московской области запустили новый сервис для предпринимателей — «Начни бизнес в индустриальном парке», об этом сообщила заместитель Председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Тема обсуждалась на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов.

Сервис начал работу 2 октября. Екатерина Зиновьева отметила, что он ориентирован на производственные компании.

«Московская область — лидер в стране по количеству и качеству индустриальных парков. У нас 69 парков», — подчеркнула зампред.

Она добавила, что 83% запросов, поступающих от бизнеса по различным каналам, связаны с подбором помещений или земельных участков, и автоматизация таких услуг очень важна.

Новый сервис объединит сразу три опции. Первое — это покупка или аренда участка либо недвижимости в индустриальном парке, второе — промышленная ипотека, третье- субсидии и льготы, доступные в регионе. С помощью 3D-показа инвестор сможет заранее познакомиться с площадкой, уточнить условия и транспортную доступность.

Срок предоставления услуги составляет 20 дней. Несмотря на то, что сервис абсолютно новый, 46 договоров по нему уже заключено, благодаря тестированию, которое проводилось с 21 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.