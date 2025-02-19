Бьянка Цензори оказалась в центре нового скандала из-за рассылки порно

Бывший дизайнер Yeezy Пьер Луи Овре раскрыл откровенное прошлое модели Бьянки Цензори, которая в очередной раз оказалась в центре скандала. Об этом пишет The Voice со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Жену Канье Уэста в очередной раз обвинили в спаме контентом для взрослых. Заявление прозвучало от стилиста Пьера Луи Овре, по словам которого, Цензори еще до близкого знакомства с рэпером рассылала сообщения с порнографическим содержанием. Его получателями были работники компании Уэста, где трудился дизайнер, сама модель и множество других персон. В результате чат для обсуждения изображения бренда превратился в собрание из откровенных кадров.

«Это было просто странно, но в то время я не знал, что с этим делать», — заверил 30-летний француз в интервью журналисту Луи Пизано.

Также француз отметил, что в Yeezy стало невыносимо в тот момент, когда у рэпера не ладились отношения с Ким Кардашьян. В итоге Уэст приходил на студию и «заражал» людей своим поведением, что негативно сказалось на сотрудниках.

Отметим, что сама Бьянка Цензори через других лиц опровергала любую причастность к рассылкам порно-материалов.

Ранее сообщалось, что The Hollywood Reporter узнал правду про «развод» Цензори и Уэста.