Бюджет Подмосковья на следующий год сохранит социальную направленность

Так, в проекте бюджета Московской области на предстоящий год предусмотрено почти восемьдесят миллионов рублей на оказание мер социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в первую очередь, бюджет ориентирован на повышение качества жизни граждан и обеспечение всех принятых социальных обязательств.

Ведь на сегодняшний день в регионе получателями различных мер поддержки являются более 200 категорий граждан, это более двух миллионов человек. При этом Брынцалов подчеркнул, что регулярно законодательно вводятся и новые меры поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе оцифровали еще тридцать госуслуг.