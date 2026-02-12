Бюджетная крепость: эксперт из Подмосковья назвал топ-5 самых дешевых заборов

Покупка земельного участка в Подмосковье неизбежно влечет за собой необходимость обозначения его границ. Установка ограждения становится одной из первых и самых ощутимых статей расходов. В условиях переменчивого рынка владельцы земли стремятся найти золотую середину между надежностью и ценой. Руководитель подмосковной строительной компании Андрей Еприкян в беседе с REGIONS помог разобраться в многообразии бюджетных решений, выделив пять наиболее востребованных вариантов, которые позволяют сберечь бюджет без потери функциональности.

По мнению специалиста, ошибка многих кроется в восприятии забора как простой декорации. На деле же дешевизна материала может обернуться дополнительными тратами на ремонт уже через пару сезонов. Эксперт рекомендует обращать внимание не только на полотно, но и на каркас: оптимальным выбором остаются металлические столбы из профильной трубы, установленные методом бутования — послойной трамбовки песка и щебня без использования бетона. Однако такой подход оправдан лишь на плотных грунтах.

Для тех, кто ищет максимальную экономию, Андрей Еприкян составил список проверенных материалов:

Сетка-рабица. Абсолютный лидер по низкой стоимости. Идеальна для временных конструкций, огородов и границ между соседними участками, где по закону нельзя ставить глухие стены. Легко монтируется, не создает тени, но абсолютно не защищает от пыли и чужих глаз.

Сварная 3D-сетка (Гиттер). Более современная и жесткая альтернатива рабице. Выглядит аккуратно, служит долго за счет полимерного покрытия, но требует предельной точности при установке столбов, так как готовые секции невозможно растянуть.

Деревянный штакетник. Выбор любителей классики и экологии. Позволяет регулировать степень «прозрачности» забора, но капризен в быту. Без регулярной покраски и обработки антисептиками дерево быстро теряет вид и начинает гнить.

Профнастил. Главный «народный» вариант для тех, кому важна полная приватность. Он долговечен и прочен, однако обладает высокой парусностью. В чистом поле такой забор может просто согнуть сильным ветром, если сэкономить на толщине листа или качестве фундамента.

Канилированная сетка. Специфический, но крайне дешевый материал с объемным рельефом. Из-за грубоватого вида чаще используется для хозяйственных зон или вольеров, не требуя при этом серьезных навыков монтажа.

Подводя итог, эксперт подчеркивает, что универсального решения не существует. Выбор материала напрямую зависит от типа почвы и конечных целей владельца.

«Люди часто думают: забор — это просто столбы и листы, чего там мудрить. А потом через год сетка провисает, профнастил гнет ветром, а дерево рассыхается. Дешево — не значит плохо, но надо понимать, на что ты идешь», — поясняет Андрей Еприкян.

Если задача стоит в формальном обозначении территории, достаточно рабицы. Если же во главе угла стоит эстетика и долговечность, стоит присмотреться к 3D-панелям или качественному профнастилу. Главное — помнить, что излишняя экономия на этапе закладки фундамента и столбов со временем может привести к необходимости полной переустановки всей конструкции.

